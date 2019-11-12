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В Северодонецке пьяный водитель снес дерево и светофор

Вчера, 13:05 citynews.net.ua | Напечатать

Нетрезвый водитель за рулем и машина, столкнувшаяся со светофором и деревом. Такую картину сегодня утром обнаружили патрульные Северодонецка на перекрестке улиц Курчатова и Вилесова.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции в Луганской области, водитель Mercedes не выбрал безопасную скорость и, при повороте налево, не справился с управлением и выехав за пределы проезжей части столкнулся сначала с светофорной опорой, а потом с деревом.

При проведении освидетельствования на состояние опьянения в организме 27-летнего водителя полицейские обнаружили 1,23 промилле алкоголя, что более чем в шесть раз превышает норму.

От патрульных нарушитель получил сразу два протокола: за управление в состоянии опьянения и за нарушение ПДД, что привело к ДТП.

В результате поездки, дорогостоящий ремонт автомобиля и более десять тысяч гривен штрафа. К счастью, никто из пассажиров, пешеходов и других участников дорожного движения вследствие ДТП не пострадал.

 


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