Украинский оператор Vodafone станет частью азербайджанской компании Bakcell за $734 млн

Российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг МТС объявил о подписании соглашения о продаже телекоммуникационного бизнеса в Украине азербайджанской компании Bakcell. Об этом сообщает пресс-служба МТС.

МТС подписала соглашение о продаже своего телекоммуникационного бизнеса на Украине за 734 млн $, говорится в сообщении компании.

«ПАО МТС, крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, объявляет о подписании c компанией OOO Telco Solutions and Investments, являющейся подконтрольной телекоммуникационной компании ООО Bakcell, которая входит в международную группу компаний NEQSOL Holding, юридически обязывающего соглашения о продаже телекоммуникационного бизнеса в Украине», — отмечается в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе компании, МТС продаст свою 100% долю в голландской Preludium BV (единственный акционер ПрАО «ВФ Украина» — прим. RNS) за 734 млн $, включая отложенный платеж на сумму порядка 84 млн $ через свою «дочку» — Allegretto Holding S.a.r.l. «Передача акций произойдёт в ближайшее время», — уточнили в МТС.

Рядом с этим, компания-покупатель отмечает, что приобретение Vodafone будет финансироваться в основном за счет ресурсов от международных финансовых структур.

«С приобретением Vodafone-Украина, второго на рынке Украины телекоммуникационного оператора, мы продолжаем стратегию расширения международного присутствия и выхода на новые рынки компаний, входящих в группу компаний NEQSOL Holding. Состояние бизнеса, темпы роста и эффективность деятельности Vodafone-Украина является надежной основой для дальнейшего развития. Поэтому мы готовы инвестировать, чтобы дальше внедрять инновации и передовые технологии в Украине», — прокомментировал заместитель главы совета директоров Bakcell Юсиф Джаббаров.

В компании уверяют, что смена собственника никак не повлияет на операционную деятельность Vodafone-Украина. Компания продолжит предоставлять услуги под брендом Vodafone и в дальнейшем будет выполнять все обязательства перед сотрудниками, клиентами и партнерами.