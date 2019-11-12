В Луганской области нашли труп на ипподроме

В Луганской области нашли труп на ипподромеВчера, 12:53
В Луганской области на ипподроме обнаружили труп с ножевыми ранениями.
Как собщает пресс-служба полиции, труп мужчины со следами ножевых ранений был найден в селе Новодеркул Луганской области на территории ипподрома местного конного хозяйствв.
Мужчину обнаружили в канаве на территории ипподрома филиала «Деркульского конного завода» ГП «Коневодство Украины». Установлено, что это местный житель 1992 года рождения, безработный.
На теле покойного обнаружено колото-резаные раны шеи.
Сейчас начато досудебное расследование по ст. 115 УК Украины. Устанавливаются обстоятельства убийства и причастные лица.