В Луганской области нашли труп на ипподроме

В Луганской области на ипподроме обнаружили труп с ножевыми ранениями.

Как собщает пресс-служба полиции, труп мужчины со следами ножевых ранений был найден в селе Новодеркул Луганской области на территории ипподрома местного конного хозяйствв.

Мужчину обнаружили в канаве на территории ипподрома филиала «Деркульского конного завода» ГП «Коневодство Украины». Установлено, что это местный житель 1992 года рождения, безработный.

На теле покойного обнаружено колото-резаные раны шеи.

Сейчас начато досудебное расследование по ст. 115 УК Украины. Устанавливаются обстоятельства убийства и причастные лица.