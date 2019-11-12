С 1 декабря КПВВ в Луганской и Донецкой областях переходят на зимний режим пропуска

В соответствии с приказом Командующего объединенных сил, все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил с 1 декабря 2019 переходят на график зимнего периода.

Контрольно-проверочные мероприятия и пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения в Луганской и Донецкой областях будет осуществляться ежедневно с 08.00 до 17.00.

Командование Объединенных сил обращается к гражданам с просьбой учесть эту информацию при планировании своих поездок.

За осенний период работы контрольных пунктов въезда-выезда линию разграничения пересекло более 3,2 миллиона человек и 389 000 транспортных средств.