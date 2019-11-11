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Апелляционный суд оставил без изменений приговор экс-бойцам «Торнадо» за пытки и похищение людей

Сегодня, 09:49 citynews.net.ua | Напечатать

Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор суда в уголовном производстве в отношении бывших бойцов батальона МВД «Торнадо», осужденных за похищение и пытки людей.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского апелляционного суда.

Бойцов батальона обвиняли и решением суда признали виновными в похищении людей, автотранспорта, пытках, удовлетворении половой страсти неестественным путем, незаконном проникновении в жилье и других преступлениях.

Доказательством преступлений служили показания свидетелей и видеозаписи с телефонов преступников.

Постановлением коллегии судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда от 22 ноября апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения.

Апелляционный суд оставил без изменений приговор Оболонского райсуда Киева от 7 апреля 2017 в отношении экс-командира расформированной роты патрульной службы милиции особого назначения «Торнадо» ГУ МВД в Луганской области Руслана Онищенко, его заместителя Николая Цукура и еще 6 сотрудников подразделения: Максима Глебова, Бориса Гульчука, Андрея Демчука, Романа Иваша, Никиты Куста, Никиты Свиридовского, Юрия Шевченко, Даниила Ляшука, Ильи Холода и Анатолия Пламадялы.

Полный текст постановления суд огласит 2 декабря.

Батальон МВД Торнадо, базировавшийся в Луганской области, был расформирован в июне 2015 года.
После отказа бойцов сложить оружие готовился штурм расположения подразделения в селе Приволье под Лисичанском, но в результате переговоров прокуратуре и военным удалось попасть на базу для проведения обысков.

Уголовное дело, с последующим расформированием подразделения, было открыто после задержания бойцами «Торнадо» железнодорожного состава с оккупированной территории с грузом металлолома, угля и различной контрабандой.


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