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После российского обстрела в Донецкой области сгорело 6 домов

Сегодня, 09:20 citynews.net.ua | Напечатать

24 ноября, около 18.00 российские оккупанты обстреляли позиции подразделений Объединенных сил в районе Березовой Донецкой области и дачный массив этого населенного пункта из крупнокалиберных пулеметов с применением трассирующих и бронебойно-зажигательных боеприпасов. Об этом сообщи в пресс-центре ООС.

В результате обстрела загорелась сухая трава. Сильный ветер привел к быстрому распространению пожара, который перекинулся на расположенный неподалеку дачный поселок.

За несколько часов почти полностью выгорели 6 зданий. Военнослужащим Объединенных сил удалось оперативно эвакуировать гражданское население, сейчас продолжаются мероприятия по локализации пожара.
По информации с места происшествия - около 23.00 пожар локализован, пострадавших нет.


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