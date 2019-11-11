После российского обстрела в Донецкой области сгорело 6 домов

После российского обстрела в Донецкой области сгорело 6 домовСегодня, 09:20
24 ноября, около 18.00 российские оккупанты обстреляли позиции подразделений Объединенных сил в районе Березовой Донецкой области и дачный массив этого населенного пункта из крупнокалиберных пулеметов с применением трассирующих и бронебойно-зажигательных боеприпасов. Об этом сообщи в пресс-центре ООС.
В результате обстрела загорелась сухая трава. Сильный ветер привел к быстрому распространению пожара, который перекинулся на расположенный неподалеку дачный поселок.
За несколько часов почти полностью выгорели 6 зданий. Военнослужащим Объединенных сил удалось оперативно эвакуировать гражданское население, сейчас продолжаются мероприятия по локализации пожара.
По информации с места происшествия - около 23.00 пожар локализован, пострадавших нет.