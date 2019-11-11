24 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В Луганской области об обстрелах не сообщают.

В Донецкой области российские террористы обстреливали Водяное из 82 мм минометов.

Также под обстрелом оказались позиции ВСУ в районе Марьинки, Березового, Тарамчука, Красногоровки и Луганского.

Местные жители сообщают об обстрелах в районе Авдеевки - около 18:30 - 20:30 было слышно несколько минометных разрывов и стрелковое оружие.

Вчера, 24 ноября, потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие обстрелов не было.