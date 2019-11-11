Российские террористы завербовали чиновницу посетившую оккупированный Луганск

Контрразведка Службы безопасности Украины предупредила вовлечение украинской чиновницы в антигосударственную деятельность в пользу так называемого «МГБ ЛНР».

Как сообщи в пресс-службе СБУ, правоохранители установили, что террористы задержали руководительницу структурного подразделения одного из областных государственных учреждений на КПВВ «Станица Луганская». Женщина по семейным делам пыталась попасть во временно оккупированный Луганск. Боевиков заинтересовал тот факт, что по роду профессиональной деятельности она имеет доступ к актуальной информации по экономической и социально-политической ситуации в Луганской области.

Террористы традиционно прибегли к психологическому давлению и шантажу, угрожали блокировать ей посещение близких на оккупированной территории.

Таким образом представители «МГБ» заставили чиновницу согласиться на конфиденциальное сотрудничество. Дальнейшие инструкции от кураторов женщина должна была получить по телефону.

После возвращения на контролируемую государством территорию госслужащая стала объектом внимания контрразведчиков СБУ. Проверка показала, что она не собиралась совершать никаких действий в ущерб государственной безопасности Украины.

Служба безопасности обращает внимание, что подобные случаи не редкость - спецслужбой выявляются многочисленные факты вербовки граждан разведывательными органами страны-агрессора и пророссийскими боевиками на временно оккупированной территории.

Чтобы склонить украинцев к совершению государственной измены, враг применяет широкий арсенал средств воздействия: от уговоров до насильственных действий.

Согласно ст. 111 Уголовного кодекса Украины, государственная измена карается лишением свободы сроком до пятнадцати лет. В то же время освобождается от уголовной ответственности гражданин Украины, если он во исполнение преступного задания иностранного государства, иностранной организации или их представителей никаких действий не совершил и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними и о полученном задании