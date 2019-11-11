Прокуратура будет сотрудничать с общественными организациями для документации военных преступлений РФ на Донбассе

В Генеральной прокуратуре Украины планируют сотрудничать с общественными организациями во время документирования военных преступлений на оккупированных Россией территориях Луганской и Донецкой областей.

Об этом заявили во время брифинга в генеральной прокуратуре Украины.

Военные преступления и преступления против человечности на Донбассе документируются с 2014 года общественными организациями и активистами в Украине.

В отчетах и докладах этих организаций задокументированы сотни фактов пыток и казней граждан Украины российскими наемниками на территории Луганска и Донецка.

Кроме того СБУ задокументированы свидетельства 435 пленных, удерживаемых боевиками на Донбассе. В целом спецслужба имеет свидетельства об издевательствах и пытках около 1000 человек, и все они решились на то, чтобы их имена и рассказы были обнародованы.

Создание в Генеральной прокуратуре Департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, является важным и актуальным элементом в реализации концепции переходного правосудия. Над принципами государственной политики защиты прав человека в условиях преодоления последствий вооруженного конфликта в настоящее время по поручению Президента Украины работают правоохранительные органы, эксперты и правозащитники.

Об этом заявил Генеральный прокурор и сопредседатель Комиссии по вопросам правовой реформы Руслан Рябошапка во время заседания рабочей группы по реинтеграции временно оккупированных территорий.

«Логика проста: департамент станет аналитическим центром, штаб-квартирой, будет координировать деятельность органов правопорядка. Ведь документирования военных преступлений и привлечения виновных к ответственности - принципиальное для Генпрокуратуры направление», - пояснил Руслан Рябошапка.

По мнению заместителя Генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который курирует деятельность департамента и неоднократно бывал на линии разграничения, поскольку вооруженный конфликт продолжается с февраля 2014 года, возникла обоснованная и насущная необходимость в организации, систематизации и приоритетности такой работы в органах прокуратуры и органах правопорядка.

Необходима и разработка стратегии в этом направлении, которая станет определенной «дорожной картой» для всех подразделений, которые будут заниматься этой категорией производств. «Мы будем сотрудничать с общественными организациями в документировании военных преступлений, использовать в работе открытые источники информации и налаживать коммуникации с людьми, которые находятся на временно оккупированных территориях и в зоне ООС», - рассказал Гюндуз Мамедов, добавив, что все это необходимо для достижения конечной цели - привлечения виновных к ответственности.