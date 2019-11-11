Украина добивается в Гаагском трибунале наказания России за атаку военных кораблей

21 ноября 2019 во Дворце Правосудия в Гааге состоялись процедурные слушания Арбитражного трибунала, созданного в соответствии с Приложением VII к Конвенции ООН по морскому праву, по делу об иммунитете трех украинских военных кораблей и 24 членов их экипажей.

Арбитражный суд в составе Дональда Макрэя (Канада) - Президент, Гудмундур Эйрикссон (Исландия). Рюдигера Вольфрум (Германия), Кристофера Гринвуда (Великобритания), Владимира Голицына (Россия) начал заслушивать позиции сторон по процессуальных аспектов дальнейшего рассмотрения дела. Слушания являются конфиденциальными.

Как сообщает МИД Украины , Арбитражный суд в ближайшее время обнародует свой первый процедурный Приказ.

Основные элементы вступительной речи представителя Украины, заместителя министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елены Зеркаль:

Это дело важное, но несложное. Она касается незаконного захвата и задержания Российской Федерацией трех украинских военных кораблей «Бердянск» и «Никополь», украинской военно-морского корабля «Яны Капу» и двадцати четырех членов их экипажей.

25 ноября 2018 российская береговая охрана захватила военно-морские суда Украины, пока они находились в Черном море, мирно направляясь в украинский порт Одессы.

В результате захвата и задержания Россия нарушила основной принцип, закрепленный в Конвенции и обычном международном праве, согласно которому военные корабли и другие военно-морские суда пользуются абсолютным иммунитетом. Такие действия были осуждены всем миром, в т.ч. Генеральной Ассамблеей ООН, Европейским парламентом, Парламентской Ассамблеей Совета Европы и различными государствами.

После нескольких месяцев безрезультатных совместных усилий с целью заставить Россию освободить судна и членов их экипажей, 1 апреля 2019 Украина начала арбитражное производство в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.

25 мая 2019 Международный трибунал по морскому праву приказал России «немедленно освободить украинские военно-морские суда» и «немедленно освободить 24 задержанных украинских членов экипажей этих судов».

Россия не выполнила приказ Трибунала и удерживала членов экипажей суден еще четыре месяца, прежде чем окончательно освободить их в сентябре. Даже сегодня Россия не выполнила приказ ITLOS, поскольку она поставила условия освобождения членов экипажей судов. Аналогично, почти год, до того дня, когда 25 ноября 2018 были захвачен военно-морские суда Украины - Россия освободила «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», она до сих пор не выполнила приказ Трибунала. Это связано с тем, что прежде чем освободить суда, в нарушение приказа Трибунала ITLOS, Россия изъяла из судов оружие, коммуникационное оборудование, документы и тому подобное. Все это остается в России.

Кроме того, сегодня Россия продолжает нарушать UNCLOS. Россия продолжает отрицать иммунитет членов экипажей наших судов и продолжает их уголовное преследование за те действия, которые они совершали во время пребывания на борту украинских военно-морских судов. И она продолжает отказываться от возвращения в Украину коммуникационной техники и других материалов, изъятых с судов. Для того, чтобы положить конец этому продолжающемуся нарушению UNCLOS, Украина имеет право на окончательное, обязательное решение о том, что Россия нарушила статьи 32, 58, 95 и 96 Конвенции.