Украина добивается в Гаагском трибунале наказания России за атаку военных кораблей

Украина добивается в Гаагском трибунале наказания России за атаку военных кораблейСегодня, 14:41
21 ноября 2019 во Дворце Правосудия в Гааге состоялись процедурные слушания Арбитражного трибунала, созданного в соответствии с Приложением VII к Конвенции ООН по морскому праву, по делу об иммунитете трех украинских военных кораблей и 24 членов их экипажей.
Арбитражный суд в составе Дональда Макрэя (Канада) - Президент, Гудмундур Эйрикссон (Исландия). Рюдигера Вольфрум (Германия), Кристофера Гринвуда (Великобритания), Владимира Голицына (Россия) начал заслушивать позиции сторон по процессуальных аспектов дальнейшего рассмотрения дела. Слушания являются конфиденциальными.
Как сообщает МИД Украины, Арбитражный суд в ближайшее время обнародует свой первый процедурный Приказ.
Основные элементы вступительной речи представителя Украины, заместителя министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елены Зеркаль:
Это дело важное, но несложное. Она касается незаконного захвата и задержания Российской Федерацией трех украинских военных кораблей «Бердянск» и «Никополь», украинской военно-морского корабля «Яны Капу» и двадцати четырех членов их экипажей.
25 ноября 2018 российская береговая охрана захватила военно-морские суда Украины, пока они находились в Черном море, мирно направляясь в украинский порт Одессы.
В результате захвата и задержания Россия нарушила основной принцип, закрепленный в Конвенции и обычном международном праве, согласно которому военные корабли и другие военно-морские суда пользуются абсолютным иммунитетом. Такие действия были осуждены всем миром, в т.ч. Генеральной Ассамблеей ООН, Европейским парламентом, Парламентской Ассамблеей Совета Европы и различными государствами.
После нескольких месяцев безрезультатных совместных усилий с целью заставить Россию освободить судна и членов их экипажей, 1 апреля 2019 Украина начала арбитражное производство в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.
25 мая 2019 Международный трибунал по морскому праву приказал России «немедленно освободить украинские военно-морские суда» и «немедленно освободить 24 задержанных украинских членов экипажей этих судов».
Россия не выполнила приказ Трибунала и удерживала членов экипажей суден еще четыре месяца, прежде чем окончательно освободить их в сентябре. Даже сегодня Россия не выполнила приказ ITLOS, поскольку она поставила условия освобождения членов экипажей судов. Аналогично, почти год, до того дня, когда 25 ноября 2018 были захвачен военно-морские суда Украины - Россия освободила «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», она до сих пор не выполнила приказ Трибунала. Это связано с тем, что прежде чем освободить суда, в нарушение приказа Трибунала ITLOS, Россия изъяла из судов оружие, коммуникационное оборудование, документы и тому подобное. Все это остается в России.
Кроме того, сегодня Россия продолжает нарушать UNCLOS. Россия продолжает отрицать иммунитет членов экипажей наших судов и продолжает их уголовное преследование за те действия, которые они совершали во время пребывания на борту украинских военно-морских судов. И она продолжает отказываться от возвращения в Украину коммуникационной техники и других материалов, изъятых с судов. Для того, чтобы положить конец этому продолжающемуся нарушению UNCLOS, Украина имеет право на окончательное, обязательное решение о том, что Россия нарушила статьи 32, 58, 95 и 96 Конвенции.