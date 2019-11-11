Российские террористы ведут обстрелы в зоне разведения войск в Донецкой области

В ежедневном отчете СММ ОБСЕ от 21 ноября указано, что 20 ноября 2019 года, камерой зафиксировано грубое нарушение режима прекращения огня со стороны оккупационных вооруженных формирований в пределах участка разведения №3 Петровское.

Патруль ОБСЕ, который осуществлял мониторинг ситуации в 2 км к северу от н.п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка) в 10.52 слышал 3 очереди из крупнокалиберного пулемета в 2-3 км к югу-юго-запад (по оценке, в пределах участка разведения).

После проведенного анализа не трудно догадаться, что это очередная попытка дискредитации ВС Украины в глазах местного населения на временно оккупированной территории (ТОТ) и мирового сообщества. Спроектировав это событие на карту местности можно получить результат, выстрелы были осуществлены из ТОТ оккупационными вооруженными формированиями поблизости, или в пределах участка разведения №3 Петровское в неизвестном направлении.

Подразделения ВС Украины, согласно условиям разведения, с вероятного места нарушения режима прекращения огня, вести обстрелы физически не могут.

А тем временем по приказу Зеленского украинские военные и спасатели продолжают демонтаж укреплений и разминирование местности.

Как сообщил заместитель начальника Главного управления ДСНС Украины в Донецкой области полковник Андрей Даник, к мероприятиям в буферной зоне привлекаются четыре пиротехнические расчеты в составе 21 человек личного состава и 8 единиц техники, а также одна инженерная группа в составе 9 человек личного состава и 5 единиц техники.

В зоне разведения войск осуществлен полный демонтаж двух блиндажей. Пиротехническими расчетами во время сопровождения инженерных работ обследована территория фортификационных сооружений, изъято и уничтожено установленным способом три единицы взрывоопасных предметов.