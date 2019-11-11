Луганский суд в очередной раз отложил рассмотрение дела Ефремова

Старобельский районный суд Луганской области в очередной раз отложил рассмотрение дела в отношении бывшего народного депутата Александра Ефремова.

Сегодня на видеоконференц-связь со Старобельским районным судом Луганской области вышел Александр Ефремов и его адвокат Евгений Солодко. Однако, из-за неявки в суд прокурора, было решено отложить рассмотрение дела.

«Суд откладывает рассмотрение дела. Свяжитесь с другими защитниками и секретарем по заседанию в 10:00 на 19 декабря», — сказал судья Ефремову и Солодко.

Напомним, бывший народный депутат Александр Ефремов хотел увеличить пределы территории места содержания под личным обязательством для того, чтобы встретить жену в аэропорту «Борисполь» и обследоваться в «Феофании».

Ранее сообщалось, что 15 ноября Луганский суд отложил рассмотрение дела Ефремова, потому что он находился в больнице, где ему должны были провести операцию.