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В Луганской области террорист «ЛНР» пытался продлить украинский паспорт

Сегодня, 12:19 citynews.net.ua | Напечатать

Во время проверки документов на одном из блокпостов области, сотрудники полиции обнаружили 48-летнего жителя города Ровеньки, который по оперативно-справочным полицейскими базами данных в 2014 году принимал участие в незаконных вооруженных формированиях так называемой «ЛНР». Об этом сообщает пресс-служба полиции в Луганской области.

Мужчина, приехавший на подконтрольную украинской власти территорию для замены паспорта, рассказал правоохранителям, что действительно он в апреле 2014 года вошел в состав местного вооруженной группировки и вооруженный карабином некоторый промежуток времени участвовал в патрулировании пгт. Ясиновский м. Ровеньки.

В настоящее время мужчина плодотворно сотрудничает со следователями, которые проводят досудебное следствие по рамках открытого по данному факту уголовного производства по статье 260 УК Украины «Создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности».


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