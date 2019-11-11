В Луганской области объем торговли с использованием кассовых аппаратов составил почти 4,2 млрд гривень

В Луганской области объем торговли с использованием кассовых аппаратов составил за январь - октябрь текущего года почти 4,2 млрд гривень.

В Главном управлении ГНС в Луганской области сообщили, что за январь - октябрь 2019 проведено 138 фактических проверок и принято участие в 24 документальных проверках в сфере наличных расчетов. По их результатам плательщикам доначислено 3 млн 872 тыс. грн штрафов. В регионе на сегодняшний день зарегистрировано 2 тыс. 845 регистраторов расчетных операций. Общая сумма выручки за январь - октябрь текущего года составила 4 млрд 163 млн гривен.

В ведомстве напомнили, что обязательность применения регистраторов расчетных операций субъектами хозяйствования предусмотрена положениями п. 296.10 ст. 296 Налогового кодекса Украины и ст. 9 Закона Украины от 6 июля 1995 № 265 «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг».

При этом налоговики обращают внимание на то, что за нарушение требований законодательства к субъектам хозяйствования, которые не зарегистрировали регистраторы расчетных операций, применяются штрафные (финансовые) санкции: совершенное впервые - 1 гривна; за каждое следующее - 100 процентов стоимости товаров, проданных с нарушениями.