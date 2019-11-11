Без паники: В Луганской области проверят системы оповещения и сирены

В учебных целях 22 ноября с 13:00 до 14:00 будет проведена проверка системы оповещения в Луганской области с запуском электросирен.

Напоминаем о действиях населения по сигналу «Внимание всем!» Главный способ оповещения населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций - это доведение до населения соответствующих сообщений органов управления гражданской защиты с помощью уличных и передвижных громкоговорителей, сетей радиовещания всех диапазонов частот и видов модуляции и телевидения.

Для привлечения внимания населения перед передачей информации подается прерывистый сигнал, который передается электросирен и другими сигнальными средствами, имеющимися на соответствующих территориях.

Услышав такой сигнал, необходимо немедленно включить радио или телевизор, а если находитесь на улице - направиться в ближайшее учреждение, где есть вышеупомянутые приемники или уличные громкоговорители, и выслушать сообщение управления органа управления гражданской защиты. Далее действовать без паники согласно полученным указаниям.

На каждый случай чрезвычайной ситуации органами гражданской защиты готовится соответствующий текст обращения. Информация передается в течение пяти минут после подачи звуковых сигналов.

Сообщение органа управления гражданской защиты включает: место и время возникновения чрезвычайной ситуации; размеры и масштабы чрезвычайной ситуации; время начала и продолжительность действия поражающих факторов; территория (районы, массивы, улицы, дома и т. д.), которая попадает в ячейки (зоны) поражения; порядок действий при чрезвычайных ситуаций и другая информация.