21 ноября российские террористы обстреляли Станицу Луганскую из подствольных гранатометов

21 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно. Кроме того, зафиксировано огонь из ПТРК.

В Луганской области российские террористы обстреляли Станицу Луганскую, где в районе станции Кондрашевская Новая вели огонь из подствольных гранатометов.

В Донецкой области дважды обстреливали Водяное - из минометов калибра 82 мм, орудий БМП-1, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Также под обстрелом оказались позиции ВСУ в районе Невельского, Красногоровки и Шумов, где российские боевики вели огонь из стрелкового оружия и противотанковых гранатометов.

Вчера, 21 ноября, в результате обстрелов, боевые травмы (контузии) получили 3 военнослужащих из состава Объединенных сил.

С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь не зафиксировано.