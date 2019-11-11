В Украине задержали еще одного ИГИЛовца из России

21 ноября в Житомире бойцы КОРДа задержали 30-летнего гражданина РФ, причастного к террористической деятельности. Он находился в международном розыске за убийство.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, задержанный является членом и руководителем одной из групп террористической организации Исламское государство.

Также в полиции сообщили, что преступник родился в Луганской области и длительный период времени жил в России.

В Украине он скрывался от ответственности за убийство