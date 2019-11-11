В Украине задержали еще одного ИГИЛовца из России

В Украине задержали еще одного ИГИЛовца из РоссииВчера, 16:43
21 ноября в Житомире бойцы КОРДа задержали 30-летнего гражданина РФ, причастного к террористической деятельности. Он находился в международном розыске за убийство.
Как сообщает пресс-служба Нацполиции, задержанный является членом и руководителем одной из групп террористической организации Исламское государство.
Также в полиции сообщили, что преступник родился в Луганской области и длительный период времени жил в России.
В Украине он скрывался от ответственности за убийство