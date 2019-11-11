В Северодонецке мобильная группа реагирования на домашнее насилие вынесла 70 срочных запретительных предписаний

Борьба с домашним насилием остается важной задачей органов Национальной полиции, а меры противодействия этому негативному явлению постоянно совершенствуются. В этом году полицейские получили существенные рычаги влияния на обидчиков: вынесение срочных запретительных предписаний и привлечения к уголовной ответственности.

Как сообщили в Северодонецком отделе полиции, в городе такая мобильная группа в качестве эксперимента начала работу еще в июне 2017 года и на постоянной основе перезапущена в сентябре этого года.

В состав обновленной группы кроме полицейских подразделений превенции, также вошли патрульные полицейские.

За короткий срок работы в Северодонецке, полицейские из мобильной группы проработали 256 сообщений граждан, содержащих признаки домашнего насилия, вынесли 70 срочных запретительных предписаний обидчикам и привлекли к административной ответственности 84 правонарушителя.