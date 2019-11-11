ФФУ наказала киевское Динамо и Тайсона за расизм и неприличные жесты

Состоялось очередное заседание КДК УАФ. Среди прочего, были определены дисциплинарные санкции в связи с событиями, произошедшими в последних турах чемпионата Украины среди команд клубов УПЛ.

На заседании Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола определил санкции в отношении отдельных клубов , футболистов и тренеров.

В частности, после рассмотрения событий, имевших место во время матча 14-го тура «Шахтер» - «Динамо», определено что ФК «Динамо» проведет один домашний матч без зрителей (плюс один матч без зрителей условно с испытательным сроком до конца сезона- 2019/2020) и обязан внести обязательный денежный взнос в размере 500 000 гривен.

Футболист ФК «Шахтер» Тайсон, удаленный с поля в том матче, отстранен на одну игру и еще на две условно.