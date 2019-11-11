В Луганской области предприятие 4 года не платило за арендованную землю

По иску прокуратуры Луганской в ​​распоряжение государства возвращается земельный участок площадью более 17 га стоимостью 19,3 млн грн

Хозяйственным судом Луганской области 18 ноября 2019 удовлетворен иск Северодонецкого местной прокуратуры в интересах государства к открытому акционерному обществу о расторжении договора аренды и возвращении земельного участка сельскохозяйственного назначения общей площадью более 17 га стоимостью 19,3 млн грн.

В 2010 году Новоайдарский поселковый совет на основании договора аренды сроком на 25 лет предоставил в пользование субъекту хозяйствования земельный участок.

Основанием для обращения в суд стало невыполнение арендатором договорных обязательств. Вопреки требованиям действующего законодательства, с 2015 года общество землю использовало и уклонялось от уплаты арендной платы, что привело к непоступлению средств в местный бюджет

По результатам судебного рассмотрения предприятия обязано вернуть земельный участок в распоряжение территориальной общины. Сейчас принимаются меры по реальному исполнению судебного решения.