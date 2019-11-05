Кабмин отменил выезд детей с оккупированных территорий только по загранпаспортам

20 ноября Кабинет Министров Украины принял решение, которое позволит упростить пересечение линии разграничения для подростков, вынужденных проживать на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Решение правительства предусматривает:

упрощение процедуры пересечения линии разграничения лицами, не достигшими 16-летнего возраста, на основании свидетельства о рождении;

упрощение процедуры перемещения товаров через линию разграничения физическими лицами;

внесение изменений в справки о представлении документов для последующего оформления и получения паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, временного удостоверения гражданина Украины, удостоверяющий указанные факты и является обстоятельством, учитывается при перемещении лиц через линию разграничения.

Кроме того, исключено такое определение как «ручная кладь». Этот казалось бы, незначительный нюанс нивелирует коррупционные риски, уменьшит очереди и упростит жизнь рядовых украинцев, что вынуждены жить на временно оккупированной территории.

Новые правила пересечения линии разграничения с оккупированными территориями начнут действовать в конце ноября 2019 года.