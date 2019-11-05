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В Донецкой области предлагали за украинский паспорт для российского террориста 1 млн рублей

Сегодня, 10:56 citynews.net.ua | Напечатать

В Донецкой области контрразведчики СБУ пресекли противоправную деятельность жительницы Донецка, которая пыталась организовать легализацию в Украине граждан РФ и боевиков террористических группировок «ДНР».

Оперативники и следователи СБУ установили, что женщина планировала оформлять документы за денежное вознаграждение через свои связи в правоохранительных и контролирующих органах.

Первым заказчиком «услуг» стал гражданин России, долгое время находившийся на временно оккупированной территории Донецка и работавший с представителями террористических группировок.

За решение вопроса с фиктивным гражданством Украины, злоумышленница предложила работнику одного из украинских правоохранительных органов материальное вознаграждение в размере 1 млн российских рублей.

Первая часть суммы была перечислена через почтовый сервис.

19 ноября контрразведчики СБУ в Славянске задержали организатора и «клиента» при получении паспорта гражданина Украины и передачи злоумышленниками остальных средств.

Мероприятия осуществлялись в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 и ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины под процессуальным руководством военной прокуратуры Объединенных Сил. Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.


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