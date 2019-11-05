» » В Рубежном женщина отдала 2000 долларов мошенникам чтобы «решить проблему» с сыном в ДТП

В Рубежном женщина отдала 2000 долларов мошенникам чтобы «решить проблему» с сыном в ДТП

Сегодня, 10:37 citynews.net.ua | Напечатать

Несмотря на постоянные предостережения от полиции Луганской области, доверчивые граждане все равно попадают «на крючки» мошенников.

Как рассказали в пресс-службе полиции, жительница города Рубежное, отдала неизвестному мужчине свои сбережения, чтобы спасти сына от «беды».

Мошенники в этом случае действовали по известной схеме - позвонили женщине и сообщили, что ее сын якобы попал в ДТП, и чтобы решить проблему, нужны деньги.

Жительница Рубежного не раздумывая передала 2 тыс. долларов неизвестному мужчине, который пришел к ней домой. После этого она позвонила своему сыну и узнала, что с ним ничего не случилось и деньги ему не нужны.

Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 190 УК Украины «Мошенничество».

Полицейские напоминают, будьте бдительны и осторожны, не доверяйте любым телефонным звонкам от неизвестных людей. Не спешите принимать решения и совершать НЕ обдуманные действия. Берегите свои сбережения


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