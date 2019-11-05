За сутки на Донбассе 7 раненых со стороны ВСУ

20 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает пресс-центр ООС, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

В Луганской области российские террористы вели обстрел позиций ВСУ в районе Новотошковского из стрелкового оружия.

В Донецкой области боевики обстреляли Пищевик из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе Березового и Талаковки — из пушек БМП-1 и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Марьинки — из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Также под обстрелом из АГС-17 и стрелкового оружия оказались позиции ВСУ в районе Южного и Гладосово.

Вчера, 20 ноября, ранения в результате обстрелов получили 7 военнослужащих из состава Объединенных сил.

В то время, как Украина всеми возможными дипломатическими путями пытается достичь мира, российские оккупанты цинично нарушают любые договоренности. Так, украинская сторона, на одном из участков, вчера дважды спрашивала «Тишину» для оказания помощи раненым. Вооруженные формирования Российской Федерации давали на это согласие, но продолжали вести огонь по нашим позициям.

С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь не зафиксировано