В Станице Луганской закончили ремонт моста

Сегодня, 20 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Станице Луганской где закончили ремонт разрушенного российскими террористами моста связывающего оккупированный Луганск и украинскую часть области.

«Четыре месяца назад здесь не было качественной дороги и автобусов, а люди вынуждены были пользоваться разрушенным мостом. Мы его отстроили. Это одна из самых значительных гуманитарных миссий украинской власти, которая делает все зависящее для улучшения условий пересечения линии разграничения», - заявил Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что по обе ее стороны живут граждане Украины под одним сине-желтым флагом. Также он поручил главе Луганской обладминистрациивесной 2020 года отремонтировать дорогу от Северодонецка до Станицы Луганской.

«Зимой мы подготовим необходимую документацию, а весной начнем работы», - отметил председатель Луганской облгосадминистрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

По словам спецпредставителя председателя ОБСЕ в составе Трехсторонней контактной группы по реализации мирного плана на Востоке Украины Мартина Сайдик, четыре года назад на этом месте не было ничего. Сейчас на КПВВ развернутая инфраструктура: «Считаю, что мост должен стать символом единства Украины».

В состав делегации также вошли Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия в Украине Анка Фельдгузен и Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Украине Этьен Где Понсен.

Работы по восстановленю моста к КПВВ «Станица Луганская» продолжались в течение почти трех месяцев практически без выходных.

Уже сегодня вечером его открыли. Это позволило людям в нормальных условиях пересекать линию разграничения.

Мост пешеходный, но он выдерживает значительные нагрузки. То есть при необходимости им сможет проехать машина скорой помощи или другой негабаритный коммунальный транспорт.