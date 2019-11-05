В Луганске и области штормовое предупреждение: сильный туман и гололед на дорогах

В Луганской области по прогнозам синоптиков на 20 ноября объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщает гидрометцентр, 19 ноября ночью в области ожидается сильный туман и резкое понижение температуры утром, которое может привезти к возникновению гололеда на дорогах.

Полиция призывает граждан быть осторожными и неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.

Также синоптики в Луганской области прогнозируют в ближайшие несколько дней похолодание до -5 -10 градусов мороза.