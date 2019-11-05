Данилов: Украина и НАТО должны активизировать сотрудничество в сфере кибербезопасности

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина и НАТО должны активизировать сотрудничество в сфере кибербезопасности. Об этом он заявил во время встречи с делегацией Представительства НАТО в Украине во главе с главой Представительства Александером Винниковым.

«Украина и НАТО должны активизировать сотрудничество в сфере кибербезопасности», — отметил Данилов.

По мнению секретаря СНБО, киберугрозы со стороны Российской Федерации крайне опасны как для Украины, так и для стран-членов Альянса и Европы в целом.

Алексей Данилов считает, что в Украине Россия отрабатывает кибератаки, которые в будущем могут быть направлены против стран НАТО, Европейского Союза.

В свою очередь, представитель делегации НАТО отметил, что Альянс поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, и будет продолжать «совместную работу на благо ее евроатлантической интеграции».

Представители НАТО пообещали и в дальнейшем оказывать помощь Украине как в рамках Комплексного пакета помощи, так и в вопросах поддержки законодательного обеспечения реформирования сектора безопасности и обороны.