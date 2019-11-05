В Лисичанске планируют повысить стоимость отопления на 44 процента

КП «Лисичансктеплосеть» планирует повысить тарифы на отопление для жителей и организаций Лисичанска в 2020 году на 44%.

С информационными материалами о планируемых тарифах можно ознакомиться на информационном стенде в абонентском отделе коммунального предприятия «Лисичансктеплосеть» и по ссылке .

Замечания и предложения от физических и юридических лиц и их объединений по вопросу планируемого КП «Лисичансктеплосеть» увеличения тарифов на тепловую энергию и услуги по поставке тепловой энергии принимаются предприятием до 22 ноября 2019 включительно по адресу: 93113, г.. Лисичанск, Луганской обл., ул. Тепла, д 17, приемная КП «Лисичансктеплосеть».

Как планируют повысить стоимость тепла для населения в Лисичанске:

действующий тариф: 1698,38 грн. / Гкал

запланировано: 2443,06грн. / Гкал

отклонение: +744,68 грн. / Гкал, или 44%

Для организаций и религиозных общин тариф также планируется увеличить на 44-45 процентов.