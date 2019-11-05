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Украина и Россия готовятся к «нормандскому формату», но еще не определились с итогами

Вчера, 14:23 citynews.net.ua | Напечатать

Президент Владимир Зеленский ожидает, что саммит «нормандского формата» поможет в вопросе освобождения украинских пленных.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Владимир Зеленский считает, что вопрос решения войны в Донбассе должен быть решен только дипломатическим путем. По итогам встречи лидеров четырех стран президент ожидает реальных результатов.

«Надо договариваться, я говорю о каких-то понятных сроках, о возвращении, деоккупации Донбасса в пределах четких сроков. Я буду поднимать этот вопрос» — считает Владимир Зеленский. 

Президент заявил, что разблокирование «нормандского формата» уже является успехом. «Мы ожидаем и очень серьезно готовимся к нему».

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил что итоговый документ к саммиту «нормандской четверки» готовится, но пока не решено, каким он будет: декларативным или обязывающим.

«Можно ожидать, что будет согласовываться какой-то текст. Что это будет за документ и будет ли он подписанным, пока говорить преждевременно. Пока каких-то общих решений по этому поводу не было», — сказал Песков.

Он отметил, что в дипломатической практике бывают документы, которые подписывают, а бывают документы, которые принимают без подписи.


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Украина и Россия готовятся к «нормандскому формату», но еще не определились с итогами » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня