В Лисичанске и Северодонецке установят 6 постов контроля скорости TruCAM

Завтра, 20 ноября, патрульная полиция добавит на дорогах Украины 57 новых участков контроля скорости при помощи автоматичнеских устройств TruCAM.

В Северодонецке к работающим камерам проспектах Гвардейском и Химиков, а также ул. Новикова и Гагарина добявятся камеры по ул. Курчатова и Объездной, на проспекте Центральном и на шоссе Строителей.

В Лисичанске уже работает камера по ул. Карла Маркса и добавятся еще две - на проспекте Перемоги и по ул. Владимира Сосюры.

Всего на дорогах Украины будет работать 115 приборов TruCAM, а измерения осуществляться на 186 участках.

Патрульная полиция на своем сайте и в соцсетях публикует карту, где обозначены участки, на которых измеряется скорость.

Также, как сообщает пресс-служба НПУ, на дорогах установлены соответствующие знаки, которые предупреждают о фото- и видеофиксацию нарушений и стоит служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками.

Всего с начала использования прибора (октябрь 2018) патрульные привлекли к ответственности более 350 000 нарушителей ПДД и скоростного режима.