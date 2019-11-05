В Донецкой области нелегальная шахта добыла 2,5 тысячи тонн угля

Нелегальную добычу угля в промышленных масштабах блокировала Служба безопасности Украины в Донецкой области. Убытки государства составляют более 8 миллионов гривень.

Шесть человек, из Киева, Покровска и временно оккупированного Енакиево, организовали противоправный добычу полезных ископаемых на территории закрытой шахты «Горняк». Выборка угля на подпольном предприятии происходила круглосуточно, в две смены, без соблюдения каких правил безопасности. Работало на нем более 30 горняков.

Добытый уголь дельцы легализовали двумя способами: используя поддельную документацию одного из угольных предприятий региона, а также путем проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций. Сбывали полезные ископаемые в учреждения и организаций Днепропетровской, Запорожской и ряда западных областей Украины.

Установлено, что за полгода функционирования нелегального бизнеса злоумышленники успели добыть почти 2,5 тысячи тонн угля.

По заключению экспертов, незаконная деятельность могла привести к экологической катастрофе: возрастала опасность оползней и протекания подземных вод. Это несло реальную угрозу жизни и здоровью местных жителей.

Во время обысков, проведенных на месте незаконной выборки и по месту жительства фигурантов производства, правоохранители изъяли шахтное оборудование, транспортные средства, банковские карты, печати и штампы предприятий, задействованных в преступной схеме, а также документы, доказывающие незаконные сделки.

В рамках открытого уголовного производства проводятся следственные действия для установления всех лиц, причастных к противоправной деятельности.