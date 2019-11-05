Российские террористы обстреляли Крымское и Новотошковское в Луганской области

18 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме того, противник вел огонь из пушек БМП.

В Луганской области боевики обстреляли позиции ВСУ в районе Крымского из из пушек БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Позиции в районе Новотошковского оказались под обстрелом из из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Журналист Юрий Бутусов сообщил об атаке украинских военных в поселке Сизое, что находится в Станично-Луганском районе на границе с Россией.

По его словам, позиции 46-й десантно-штурмовой бригады были атакованы беспилотником, который прицельно сбросил боевую гранату. Один наш воин тяжело ранен, множественные осколочные ранения спины. Военные медики подтверждают, это не случайный взрыв, ранения боевое. Сейчас за жизнь десантника борются врачи.

Официальной информации об этой атаке от штаба ООС нет.

В Донецкой оласти боевики обстреляли Талаковку и Гнутово из минометов калибра 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия.

Также под минометным обстрелом оказались позиции ВСУ в районе Новомихайловки.

Поофициальной информации штаба ООС, 18 ноября, на Приазовье, ранения в результате обстрелов получил один украинский военнослужащий.