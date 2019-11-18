«Черные» лесорубы оставили без электроэнергии два села в Луганской области

Сегодня в Кременском районе, вблизи населенного пункта Кузьмино, без света остались более двухсот потребителей. Произошло это в результате действий неизвестных лиц, которые срезали деревья в лесном массиве. Падая, они повредили провода и железо-бетонную опору электролинии 6 кВ. Из-за этого полностью обесточены 8 ТП (трансформаторных подстанций), 2 населенных пункта - села Червона Диброва и Кузьмино, 221 потребитель остались без света до утра.

Работники ООО «ЛЭО» сообщили об инциденте правоохранительным органам, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Ремонтные работы начнутся только завтра. Сотрудники Рубежанского РЭС вынуждены оторваться от запланированных работ и восстановить электроснабжение всех потребителей этого района до обеда.

Из-за незаконной деятельности «черных лесорубов» в лесных массивах с начала 2019 зафиксировано немало таких случаев. Неизвестные преступники в поисках наживы не только наносят непоправимый вред природным ресурсам государства, оставляют потребителей на длительный срок времени в осенне-зимний период без энергоснабжения, но и причиняют энергетикам значительные убытки.