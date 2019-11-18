По Украине объявили штормовое предупреждение на 19 ноября из-за сильного тумана

В Украине во вторник, 19 ноября, ожидается туман, из-за чего будет ограниченная видимость, в том числе на дорогах.

Как сообщили в Укргидрометцентре, 19 ноября ночью и в первой половине дня в большинстве областей туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый).

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов: