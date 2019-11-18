По Украине объявили штормовое предупреждение на 19 ноября из-за сильного тумана

По Украине объявили штормовое предупреждение на 19 ноября из-за сильного тумана18-11-2019, 15:25
В Украине во вторник, 19 ноября, ожидается туман, из-за чего будет ограниченная видимость, в том числе на дорогах.
Как сообщили в Укргидрометцентре, 19 ноября ночью и в первой половине дня в большинстве областей туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый).
Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.