Ляшко могут арестовать за нападение на Геруса

Экс-нардепу Олегу Ляшко сообщено о подозрении и подготовлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киевской области Марьяна Гайовская.

«Ляшко сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 346 УК (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля, а именно умышленное причинение лицам, указанным в части первой настоящей статьи, средней тяжести телесных повреждений или легких телесных повреждений, нанесение побоев или совершение иных насильственных действий в связи с их государственной или общественной деятельностью и подготовили ходатайство в суд об избрании Ляшко меры пресечения в виде содержания под стражей», — сообщила пресс-секретарь.

Меру пресечения будет избирать Бориспольский районный суд. Сейчас время и дата рассмотрения ходатайства неизвестны.

18 ноября бывший народный депутат Украины Олег Ляшко появился в Бориспольской прокуратуре для получения подозрения из-за драки с народным депутатом Украины Андреем Герусом.