РФ вернула Украине захваченные катера «Никополь», «Бердянск» и буксир «Яны Капу»

Украинские катера «Никополь», «Бердянск» и буксир «Яны Капу» в направлении материковой Украины. Об этом говорится в сообщении ВМС ВСУ.

Сегодня, 18 ноября, в акватории Черного моря начат процесс по возвращению украинских катеров «Никополь», «Бердянск» и буксира «Яны Капу». Сейчас украинские буксиры «Титан», «Гайдамаки» и поисково-спасательное судно «Сапфир» вместе начали движение в направлении материковой Украины.

18 ноября командующий ВМС ВС Украины Игорь Воронченко сообщил, что процедура передачи Украине двух катеров и буксира, которые были захвачены РФ в 2018 году у Керченского пролива, завершается, вскоре начнется буксировка судов в Одессу.

До этого в МИД РФ заявили, что Москва передала украинской стороне корабли.

Напомним, 25 ноября 2018 пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров«Никополь», «Бердянск» и буксир «Яны Капу», которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.

7 сентября в Киев вернулись 35 заложников, в том числе 24 моряка. Они вернулись на родину в рамках обмена между Украиной и РФ.