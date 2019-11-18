На переходе КПВВ Станица Луганская умер мужчина

17 ноября на переходе КПВВ Станица Луганская умер пенсионер. об этом сообщил представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

Мужчине было 77 лет, он переходил КПВВ в сторону временно оккупированной территории Луганской области, по информации медицинских работников, причиной смерти стали проблемы с сердцем. Более точный диагноз пока не изветен

Уполномоченный Верховной Радой Украины Людмила Денисова неоднократно заявляла о необходимости присутствия государственной медицинской помощи на КПВВ Луганской и Донецкой областей.

По мнению Павла Лисянского, присутствие бригад скорой помощи на КПВВ обеспечит более квалифицированную и оперативную медицинскую помощь людям.