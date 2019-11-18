Карина Янчук завоевала золото чемпионата Европы по карате

8 ноября в турецкой Анталиии завершился трехдневный чемпионат Европы по каратэ среди спортсменов с нарушениями слуха.

Как сообщили в Управление молодежи и спорта Луганской ОГА, в состав национальной сборной вошла и представительница нашей области Карина Янчук.

По итогам соревнования Карина завоевала золото чемпионата Европы в весовой категории до 61 кг. Также каратистка из Луганской области получила серебряную медаль в абсолютной категории.

Тренирует нашу спортсменку Олег Ястребов.

Национальная сборная Украины на европейских соревнованиях заняла первое место в командном зачете.