Карина Янчук завоевала золото чемпионата Европы по карате

Карина Янчук завоевала золото чемпионата Европы по карате18-11-2019, 09:46
8 ноября в турецкой Анталиии завершился трехдневный чемпионат Европы по каратэ среди спортсменов с нарушениями слуха.
Как сообщили в Управление молодежи и спорта Луганской ОГА, в состав национальной сборной вошла и представительница нашей области Карина Янчук.
По итогам соревнования Карина завоевала золото чемпионата Европы в весовой категории до 61 кг. Также каратистка из Луганской области получила серебряную медаль в абсолютной категории.
Тренирует нашу спортсменку Олег Ястребов.
Национальная сборная Украины на европейских соревнованиях заняла первое место в командном зачете.