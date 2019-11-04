Не фантастика: СБУ под Киевом задержала одного из ключевых лидеров «ИГИЛ»

В результате совместной спецоперации Службы безопасности Украины с Министерством внутренних дел Грузии и Центральным разведывательным управлением США на Киевщине задержан один из ключевых руководителей террористической организации «Исламское государство».

Как сообщает пресс-служба СБУ, по полученным данным с 2012 года гражданин Грузии по прозвищу «Аль Бара Шишани» занимал должность амира джамаата «Ахадун Ахат» в провинции Латакия Сирийской Арабской Республики.

В 2013 году он занял одну из высших должностей в «Идил» - заместителя военного амира, известного как «Абу Умар аш-Шишани».

В 2016 году, после ликвидации последнего, «Аль Бара Шишани» выехал в Турцию, где продолжил координировать деятельность террористической организации.

Летом 2018 террорист незаконно прибыл в Украину, использовав поддельный паспорт. На основании фальшивых документов ему удалось легализоваться на территории нашей страны.

По имеющейся информации, находясь в Украине, террорист продолжал координировать деятельность специальных организаций «Идил», так называемых «Амниятив».

Правоохранители задержали преступника в столичном регионе вблизи частного дома, где он проживал.

Проведена портретная экспертиза доказала, что задержанный иностранец действительно разыскиваемым лидером «Исламского государства».

Сейчас террорист находится под экстрадиционным арестом.

Проверяется информация о его причастности к совершению преступлений на территории Украины.

СБ Украины системно и эффективно взаимодействует с партнерскими специальными и правоохранительными органами для своевременного выявления и нейтрализации террористических угроз.