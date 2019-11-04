Работа над особым статусом Донбасса начнется после нормандского саммита

Верховная рада начнет работу над вопросом особого статуса Донбасса только после встречи в нормандском формате. Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков в интевью журналу «Фокус».

По словам Разумкова, вопрос особого статуса Донбасса будет зависеть от результатов саммита в нормандском формате. Он добавил, что работа над законопроектом об особом статусе начнется сразу после саммита.

«Чтобы сказать, что придется менять в существующем законе, нужно понимать, какой результат мы получим от предстоящей встречи глав государств в нормандском формате. Когда она состоится, ВР начнет готовить законопроект. И это точно не будет происходить за закрытыми дверями. Пока же рассуждения о том, каким будет новый документ, — это гадание на кофейной гуще», — пояснил глава парламента.