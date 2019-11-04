Организаторов нелегальных перевозок из оккупированного Стаханова в Харьков оштрафовали всего на 100 тысяч

В рамках уголовного производства, начатого по материалам 3 управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, установлено, что в сентябре 2015 двое жителей Луганской области (один из которых находился на территории, неподконтрольной государственной власти Украины, а другой - в Харькове) создали организованную преступную группу, целью деятельности которой была организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Как сообщили в прокуратуре Луганской области, группы лиц перевозились рейсовыми автобусами с временно оккупированной территории на контролируемую территорию Украины через территорию РФ и обратно вне установленных официальных пунктов пропуска.

Во исполнение указанного плана участники организованной группы зарегистрировались в псевдогосударственными органах так называемой «ЛНР» и организовали незаконный бизнес по пассажирским перевозкам.

Нелегальную переправку людей осуществлялось по маршруту Кадиевка (Стаханов) - РФ - Харьков и обратно на неконтролируемой государственными органами Украины участке российско-украинской границы через пункт пропуска «Изварино», работа которого была официально приостановлена.

Преступная схема нелегальных перевозок реализовывалась с помощью круга лиц, которые предоставляли транспортные средства незаконной переправки через государственную границу Украины, управляли автобусами, а также диспетчеров, которые принимали заявки на рейсы и продавали билеты.

Полученные таким образом денежные средства распределялись организаторами согласно определенных ими частей между другими участниками противоправных действий.

В ходе досудебного расследования двое участников организованной преступной группы признали вину в полном объеме и дали показания, изобличающие организаторов преступной группы, в результате чего между ними и прокурором заключено соглашение о признании виновности.

Приговором Лисичанского городского суда Луганской области указанных лиц признаны виновными в совершении в составе организованной преступной группы уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная организованной группой), и приговорены к наказанию в виде штрафа в размере 100 300 грн каждому.