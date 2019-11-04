» » Организаторов нелегальных перевозок из оккупированного Стаханова в Харьков оштрафовали всего на 100 тысяч

Организаторов нелегальных перевозок из оккупированного Стаханова в Харьков оштрафовали всего на 100 тысяч

Сегодня, 12:41 citynews.net.ua | Напечатать

В рамках уголовного производства, начатого по материалам 3 управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, установлено, что в сентябре 2015 двое жителей Луганской области (один из которых находился на территории, неподконтрольной государственной власти Украины, а другой - в Харькове) создали организованную преступную группу, целью деятельности которой была организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Как сообщили в прокуратуре Луганской области, группы лиц перевозились рейсовыми автобусами с временно оккупированной территории на контролируемую территорию Украины через территорию РФ и обратно вне установленных официальных пунктов пропуска.

Во исполнение указанного плана участники организованной группы зарегистрировались в псевдогосударственными органах так называемой «ЛНР» и организовали незаконный бизнес по пассажирским перевозкам.

Нелегальную переправку людей осуществлялось по маршруту Кадиевка (Стаханов) - РФ - Харьков и обратно на неконтролируемой государственными органами Украины участке российско-украинской границы через пункт пропуска «Изварино», работа которого была официально приостановлена.

Преступная схема нелегальных перевозок реализовывалась с помощью круга лиц, которые предоставляли транспортные средства незаконной переправки через государственную границу Украины, управляли автобусами, а также диспетчеров, которые принимали заявки на рейсы и продавали билеты.

Полученные таким образом денежные средства распределялись организаторами согласно определенных ими частей между другими участниками противоправных действий.

В ходе досудебного расследования двое участников организованной преступной группы признали вину в полном объеме и дали показания, изобличающие организаторов преступной группы, в результате чего между ними и прокурором заключено соглашение о признании виновности.

Приговором Лисичанского городского суда Луганской области указанных лиц признаны виновными в совершении в составе организованной преступной группы уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная организованной группой), и приговорены к наказанию в виде штрафа в размере 100 300 грн каждому.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 16:49

Не фантастика: СБУ под Киевом задержала одного из ключевых лидеров «ИГИЛ»

Сегодня, 16:42

«Укрзализныця» назначила шесть дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники

Сегодня, 16:40

Работа над особым статусом Донбасса начнется после нормандского саммита

Сегодня, 12:41

Организаторов нелегальных перевозок из оккупированного Стаханова в Харьков оштрафовали всего на 100 тысяч

Сегодня, 12:23

Суд разрешил заочное уголовное расследование против главаря луганских террористов Леонида Пасечника

Сегодня, 12:15

Скороход рассказала как во фракции «Слуга народа» выдают зарплаты в конвертах

Сегодня, 11:11

Должность главного спасателя Луганской области оценили в 300 тысяч долларов

Сегодня, 10:50

Не Швейцария. Настоящая ситуация после отвода войск в Станице Луганской и Золотом

Сегодня, 08:00

Сурков рассказал о московском кураторе «Рината» и просьбе посетить Донецк

Вчера, 15:38

Верховная Рада приняла закон «О Государственном бюджете Украины на 2020 год»

Вчера, 13:11

Шахтерам Луганской области погасили долги по зарплате и сразу начали создавать новые

Вчера, 12:22

В РФ заявили о выдаче более 170 тысяч паспортов жителям оккупированных Донецкой и Луганской областей

Новости Украины:

Вчера, 15:30

«Заминировавшего» киевское метро мужчину приговорили к 6 годам тюрьмы

12-11-2019, 15:05

В Одессе реконструируют фасады зданий в историческом центре

12-11-2019, 14:48

В Киеве задержали литовского хакера укравшего 6 млн долларов

11-11-2019, 12:48

Война роботов: Во Львовской области пограничный дрон обнаружил коптер с контрабандой сигарет

8-11-2019, 11:02

В Киеве горел троллейбус с пассажирами

7-11-2019, 10:44

В Киеве снова «заминировали» 3 станции метро

7-11-2019, 10:42

В Киеве пытались убить предпринимателя при помощи бомбы на крыше автомобиля

6-11-2019, 12:57

Прокурор огласил обвинительный акт по делу мэра Одессы Труханова

5-11-2019, 14:56

На трассе Киев-Одесса у предпринимателей отобрали 12 млн гривень

5-11-2019, 13:38

В Киеве зафиксирована самая теплая ночь за 139 лет

5-11-2019, 09:53

В Одессе «заминировали» СБУ и обладминистрацию

4-11-2019, 17:00

В Одессе подросток убил 14-летнюю девушку

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Ноябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 



^Наверх

 

Организаторов нелегальных перевозок из оккупированного Стаханова в Харьков оштрафовали всего на 100 тысяч » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня