» » Суд разрешил заочное уголовное расследование против главаря луганских террористов Леонида Пасечника

Суд разрешил заочное уголовное расследование против главаря луганских террористов Леонида Пасечника

Сегодня, 12:23 citynews.net.ua | Напечатать

Суд разрешил провести специальное (заочное) досудебное расследование в уголовном деле против главаря боевиков террористической организации ЛНР Леонида Пасечника. Об этом сообщает Лига со ссылкой на решение Сватовского райсуда Луганской области, опубликованном в Едином реестре.

В документе отмечается, что о заочном расследовании суд попросил следователь СБУ. Дело против Пасечника открыто по трем статьям Уголовного кодекса. Речь идет о действиях по насильственному свержению конституционного строя или захвату власти, посягательстве на территориальную целостность Украины и создании террористической организации. Главарь луганских боевиков в этом производстве имеет статус подозреваемого.

Представитель СБУ в суде заявил, что Пасечник, находясь на оккупированной территории, умышленно уклоняется от следствия. На заседании 31 октября судья удовлетворил ходатайство следователя и дал разрешение на спецрасследование.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 16:49

Не фантастика: СБУ под Киевом задержала одного из ключевых лидеров «ИГИЛ»

Сегодня, 16:42

«Укрзализныця» назначила шесть дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники

Сегодня, 16:40

Работа над особым статусом Донбасса начнется после нормандского саммита

Сегодня, 12:41

Организаторов нелегальных перевозок из оккупированного Стаханова в Харьков оштрафовали всего на 100 тысяч

Сегодня, 12:23

Суд разрешил заочное уголовное расследование против главаря луганских террористов Леонида Пасечника

Сегодня, 12:15

Скороход рассказала как во фракции «Слуга народа» выдают зарплаты в конвертах

Сегодня, 11:11

Должность главного спасателя Луганской области оценили в 300 тысяч долларов

Сегодня, 10:50

Не Швейцария. Настоящая ситуация после отвода войск в Станице Луганской и Золотом

Сегодня, 08:00

Сурков рассказал о московском кураторе «Рината» и просьбе посетить Донецк

Вчера, 15:38

Верховная Рада приняла закон «О Государственном бюджете Украины на 2020 год»

Вчера, 13:11

Шахтерам Луганской области погасили долги по зарплате и сразу начали создавать новые

Вчера, 12:22

В РФ заявили о выдаче более 170 тысяч паспортов жителям оккупированных Донецкой и Луганской областей

Новости Украины:

Вчера, 15:30

«Заминировавшего» киевское метро мужчину приговорили к 6 годам тюрьмы

12-11-2019, 15:05

В Одессе реконструируют фасады зданий в историческом центре

12-11-2019, 14:48

В Киеве задержали литовского хакера укравшего 6 млн долларов

11-11-2019, 12:48

Война роботов: Во Львовской области пограничный дрон обнаружил коптер с контрабандой сигарет

8-11-2019, 11:02

В Киеве горел троллейбус с пассажирами

7-11-2019, 10:44

В Киеве снова «заминировали» 3 станции метро

7-11-2019, 10:42

В Киеве пытались убить предпринимателя при помощи бомбы на крыше автомобиля

6-11-2019, 12:57

Прокурор огласил обвинительный акт по делу мэра Одессы Труханова

5-11-2019, 14:56

На трассе Киев-Одесса у предпринимателей отобрали 12 млн гривень

5-11-2019, 13:38

В Киеве зафиксирована самая теплая ночь за 139 лет

5-11-2019, 09:53

В Одессе «заминировали» СБУ и обладминистрацию

4-11-2019, 17:00

В Одессе подросток убил 14-летнюю девушку

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Ноябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 



^Наверх

 

Суд разрешил заочное уголовное расследование против главаря луганских террористов Леонида Пасечника » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня