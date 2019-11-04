Скороход рассказала как во фракции «Слуга народа» выдают зарплаты в конвертах

Народный депутат Украины Анна Скороход рассказала, что во фракции «Слуга народа» выдают зарплаты в конвертах. Об этом она сообщила после заседания фракции, на котором ее исключили, передает корреспондент УНН .

«Какие взятки? Мне сейчас рассказали, что я предлагала по 3 тысячи долларов. Здесь зарплаты по 5 тысяч в конвертах, а вы говорите три тысячи долларов за решение в комитете», — сказала Скороход.

На вопрос кто и кому дает зарплаты в конвертах народный депутат не ответила.

«Вы сами видели, были зафиксированы случаи передачи конвертов и всего остального», — сказала Скороход.

Напомним, парламентская фракция «Слуга народа» во время сегодняшнего заседания исключила из своего состава двух нардепов.