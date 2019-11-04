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Должность главного спасателя Луганской области оценили в 300 тысяч долларов

Сегодня, 11:11 citynews.net.ua | Напечатать

12 ноября Национальное антикоррупционное бюро задержало на взятке в 150 тысяч долларов директора департамента Офиса президента Светлану Кондзелю. По информации правоохранителей, это была только половина взятки, остальные чиновница должна была получить позже.

По предварительной информации, Кондзеля требовала эти деньги за содействие в назначении на должность заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» и вроде гарантировала, что решает любую проблему через связи на Банковой. Позже информацию о задержании чиновницы официально подтвердили в Офисе президента.

По информации силовиков, дело одной взяткой не ограничивается. В зависимости от уровня должности суммы коррупционных платежей составляют от 250 тысяч до 500 тысяч долларов.

В частности, за назначение на должность начальником Главного управления ДСНС в Луганской области Савельева И.В. фигуранты уголовного производства якобы требовали средства в размере $300 тысяч.

Как сообщают в СБУ, также 12 ноября во время получения 150 тысяч долларов взятки от посредникабыла задержана Виктория Лесничая. Правоохранители задержали также Николая Пасальского, являющегося доверенным лицом Виктории Лесничей. Силовики сообщают, что в помещениях и транспортных средствах фигурантов дела проведены обыски.


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