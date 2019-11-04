Не Швейцария. Настоящая ситуация после отвода войск в Станице Луганской и Золотом

В Украинском кризисном медиацентре жители прифронтовой Станицы Луганской и Золотого рассказали о реальной ситуации в этих населенных пунктах после отвода украинских войск.

В дискуссии приняли участие Наталья Журбенко, жителница Станицы Луганской, Константин Реуцкий, исполнительный директор БФ «Восток-SOS», вынужденный переселенец из Луганска, Богдан Чумак, член правления ОО «Правозащитная инициатива», Екатерина Галушко, представитель общественно-политического движения «Межа », Марина Данилкина, проукраинская активистка из Золотого-4.

Украина не защищает должным образом жителей прифронтовых населенных пунктов на участках, откуда были отведены украинские войска. Об этом сегодня рассказали и продемонстрировали видеодоказательства проукраинские активистки из Станицы Луганской и Золотого-4, а также эксперты-правозащитники во время пресс-брифинга в украинском кризисном медиа-центре, организованном общественно-политическим движением «Межа».

Наталья Журбенко, местная активистка из Станицы, рассказала о страхе проукраинских жителей населенного пункта, недавние угрозы проукраинским активистам и беспорядки со стороны пророссийской части населения. Рассказала также об отсутствии патрулей и постов украинской полиции и любых государственных силовиков на демилитаризованных улицах Станицы Луганской. Было также продемонстрировано видео, которое доказывает эту информацию.

Марина Данилкина, местная активистка из Золотого-4, рассказала о недавних обстрелах Катериновки и бое у Золотого-4 уже после отвода украинских войск, а также о недавнем обстреле уже новых позиций ВСУ. А также о том, как украинская власть намеренно игнорировала противников отвода.

Константин Реуцкий, исполнительный директор БФ «Восток SOS», сообщил об отсутствии огнестрельного оружия у украинских силовиков на участках, откуда были отведены войска. О случае похищения и убийстве местных жителей из Станицы пророссийскими боевиками, а также угрозы с их стороны. А также о невредимом железнодорожном мосте ниже по течению Северского Донца, который не охраняется украинскими силами и является одним из путей для попадания в Станицу Луганскую пророссийских диверсантов и разведчиков. Были также продемонстрированы видеодоказательства этой информации. Константин Реуцкий рассказал также о гуманитарных проблемах жителей прифронтовых населенных пунктов.

Богдан Чумак, член правления ОО «Правозащитная Инициатива», рассказал о новых огневых точках российских и пророссийских сил на высотах у Станицы Луганской, которые были установлены уже после отвода украинских войск. А также об угрозах руководителей оккупационных администраций так называемых «ДНР» и «ЛНР» запустить пророссийских боевиков в «серую зону». Богдан Чумак также продемонстрировал текущие результаты переписки с украинскими властями на тему безопасности прифронтовых жителей.

Екатерина Галушка, модераторка пресс-брифинге, отметила, что присутствие украинских силовиков в Катериновке может быть связано со страхом срыва встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина. Однако после «нормандской встречи» они могут уйти из населенного пункта, а ближайший участок полиции находится в примерно 10 километрах от Катериновки.

Все участники брифинга также заявили, что прифронтовые жители «серой зоны» стали заложниками поспешных и несистемных действий новой украинской власти встретиться с Владимиром Путиным в «нормандском формате».



