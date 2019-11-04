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Сурков рассказал о московском кураторе «Рината» и просьбе посетить Донецк

Сегодня, 08:00 citynews.net.ua | Напечатать

Объединенная следственная группа по расследованию катастрофы MH17 на Донбассе публикует телефонный разговор, из которой становится понятно, что: самый богатый человек Украины имеет куратора в Москве.

Летом 2014 года помощник президента России, куратор террористических организаций ЛДНР Владислав Сурков в Москве встречался с неким «Ринатом», который просил разрешения приехать в оккупированный Донецк. Об этом Сурков сказал в разговоре с одним из главарей ДНР Алексеем Бородаем, запись которого обнародовала объединенная следственная группа по делу MH17 (JIT).

Разговор датируется 3 июля 2014 года. В нем говорится о том, что «Ринат» встречался в Москве со своим «бывшим патроном», а также просил у Суркова позволения приехать в Донецк. Продолжение разговора между Бородаем и Сурковым касалось украинского олигарха Рината Ахметова. Об этом пишет Лига.

«Я просто не хотел с ним встречаться. Он меня терпеливо ждал три часа в ресторане», — говорит Сурков. При этом он назвал разговор с «Ринатом» «долгим и бессмысленным».

Сурков рассказал, что «бывший патрон» «Рината» предлагал ему участвовать в переговорах на стороне боевиков ДНР. «Ну, естественно, ответ был понятен, что это невозможно с его стороны», — сказал Сурков.

Помощник Путин добавил, что «Ринат» «все говорил о мире, о мире, о мире, очень хорошо отзывался о тебе, а также очень хорошо говорил о Ходаковском и Пургине (главари боевиков, — ред.)».

Также Сурков рассказал, что «Ринат» спросил, можно ли ему приехать в Донецк. «Я, честно говоря, сказал ему, что лучше этого не надо делать. Сашка, у него плохие цели. Он будет разлагать вас только», — сказал помощник Путина.

После этого Бородай рассказал, что у него есть «интересная статистика». «По потреблению газа. Понятно, что все предприятия области — она же республика — упали раза в три в среднем, кроме ахметовских», — сказал боевик.

Он добавил, что, по имеющимся данным, в Дружковке эти предприятия охраняют боевики Игоря (Беса) Безлера и Александра Ходаковского.


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