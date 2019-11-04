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Верховная Рада приняла закон «О Государственном бюджете Украины на 2020 год»

Сегодня, 15:38 citynews.net.ua | Напечатать

Законопроект № 2000 о государственном бюджете на 2020 год поддержали во втором чтении и в целом 280 народных депутатов.

Проект бюджета поддержала фракция «Слуга народа», группа «За Майбутнє», большинство внефракционных депутатов.

Фракция партии «Голос» и большинство депутатов «Батькивщины» воздержались. Против были депутаты ОПЗЖ и «ЕС».

Основные показатели бюджета Украины на 2020 год:

  • Доходы государственного бюджета на 2020 год предусмотрены в сумме 1,093 трлн грн
  • Расходы — 1,195 трлн гривень (увеличились на 67,5 млрд грн в сравнении с 2019 годом).
  • Дефицит составит 2,09% от ВВП или почти 100 млрд гривень.
  • На обслуживание госдолга заложено 141,5 млрд грн.
  • На развитие дорожной инфраструктуры заложено 73,7 млрд грн, что на 37% больше чем в прошлом году.
  • Финансирование Пенсионного фонда из государственного бюджета составит 173 млрд грн (+802 млн грн надбавки для одиноких пенсионеров).
  • Средства на выплаты субсидии запланированы в бюджете — 48 млрд грн.
  • На образование планируется направить 145,1 млрд грн, что на 12,7% больше прошлогоднего показателя бюджета.
  • Общие расходы на здравоохранение составляют 113,3 млрд грн, что на 15,1 млрд больше чем было заложено в бюджете на 2019 год.
  • На охрану и безопасность в следующем году будет потрачено 245,8 млрд грн (на 16% больше, чем в 2019 году) из них Минобороны получит 130 млрд грн, а МВД 93 млрд.
  • Расходы на развитие культуры и информационной сферы составляют 9,2 млрд грн.
  • Минимальная зарплата составит 4723 грн.

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