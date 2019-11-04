Верховная Рада приняла закон «О Государственном бюджете Украины на 2020 год»

Законопроект № 2000 о государственном бюджете на 2020 год поддержали во втором чтении и в целом 280 народных депутатов.

Проект бюджета поддержала фракция «Слуга народа», группа «За Майбутнє», большинство внефракционных депутатов.

Фракция партии «Голос» и большинство депутатов «Батькивщины» воздержались. Против были депутаты ОПЗЖ и «ЕС».

Основные показатели бюджета Украины на 2020 год: