Верховная Рада приняла закон «О Государственном бюджете Украины на 2020 год»Сегодня, 15:38
Законопроект № 2000 о государственном бюджете на 2020 год поддержали во втором чтении и в целом 280 народных депутатов.
Проект бюджета поддержала фракция «Слуга народа», группа «За Майбутнє», большинство внефракционных депутатов.
Фракция партии «Голос» и большинство депутатов «Батькивщины» воздержались. Против были депутаты ОПЗЖ и «ЕС».
Основные показатели бюджета Украины на 2020 год:
- Доходы государственного бюджета на 2020 год предусмотрены в сумме 1,093 трлн грн
- Расходы — 1,195 трлн гривень (увеличились на 67,5 млрд грн в сравнении с 2019 годом).
- Дефицит составит 2,09% от ВВП или почти 100 млрд гривень.
- На обслуживание госдолга заложено 141,5 млрд грн.
- На развитие дорожной инфраструктуры заложено 73,7 млрд грн, что на 37% больше чем в прошлом году.
- Финансирование Пенсионного фонда из государственного бюджета составит 173 млрд грн (+802 млн грн надбавки для одиноких пенсионеров).
- Средства на выплаты субсидии запланированы в бюджете — 48 млрд грн.
- На образование планируется направить 145,1 млрд грн, что на 12,7% больше прошлогоднего показателя бюджета.
- Общие расходы на здравоохранение составляют 113,3 млрд грн, что на 15,1 млрд больше чем было заложено в бюджете на 2019 год.
- На охрану и безопасность в следующем году будет потрачено 245,8 млрд грн (на 16% больше, чем в 2019 году) из них Минобороны получит 130 млрд грн, а МВД 93 млрд.
- Расходы на развитие культуры и информационной сферы составляют 9,2 млрд грн.
- Минимальная зарплата составит 4723 грн.