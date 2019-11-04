Шахтерам Луганской области погасили долги по зарплате и сразу начали создавать новые

В среду, 13 ноября, шахтерам Луганской и Донецкой областей, Волыни и Львовской области был перечислен 1 миллиард гривен. Таким образом задолженность по заработной плате шахтерам погашена. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил на своей странице в Facebook

Эту информацию подтвердили в Независимом профсоюзе горняков Украины.

Председатель МО НПГУ ГП «Первомайскуголь» Роман Панчук сообщает, что шахтеры получили SMS о зачислении средств по заработной плате за июнь, июль, август, сентябрь, 15% — за октябрь этого года.

Горняки шахт «Тошковская», «Карбонит» и «Горская», протестовавшие под землей, поднялись на поверхность. Шахты работают в обычном режиме.

Ждем информацию о зачислении зарплатных средств на счета горняков от представителей других предприятий угольной отрасли.