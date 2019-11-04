В РФ заявили о выдаче более 170 тысяч паспортов жителям оккупированных Донецкой и Луганской областей

Паспорта с российским гражданством с конца апреля 2019 года выданы более 170 тысячам жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Об этом заявил губернатор Ростовской области РФ Василий Голубев в эфире телеканала «Дон 24».

«Если говорить о количестве людей, которые получили гражданство — на сегодня их больше 170 тысяч человек. Конечно, часть людей уехала назад» — добавил чиновник.

Российский губернатор не заметил увеличения нагрузки на социальную сферу региона, в частности, это не отразилось на работе и загрузке детских садов и школ Ростовской области, а также на рынке труда.

Выдача российских паспортов гражданам Украины, проживающим на оккупированных территориях, началась 24 апреля 2019 года, когда после второго тура президентских выборов в Украине, президент РФ Путин подписал указ, дающий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины право получить гражданство РФ в упрощенном порядке.