Мэр Лисичанска жаловался представителям Детского фонда ООН на проблемы с водопроводной системой города

Вчера, 13 ноября, мэр Сергей Шилин и директор ЛКСП «Лисичанскводоканал» Сергей Лозиченко провели встречу с представителями Детского фонда ООН (UNICEF): координатором и менеджером по управлению информацией Кластера по вопросам воды, санитарии и гигиены Марком Баттл и Владимиром Калининым, руководителями проектов по вопросам воды, санитарии и гигиены Андреем Солоненко и Стасом Дымковским. Об этом сообщили в пресс-службе Лисичанского горсовета.

В рамках мероприятия были обсуждены проблемы ЛКСП «Лисичанскводоканал» и проекты, в которых сейчас заинтересован городской совет, чтобы вывести предприятие из кризиса.

Глава города Сергей Шилин рассказал, что устаревшие системы водоснабжения и водоотведения ЛКСП «Лисичанскводоканал» предусматривают наличие в городе крупных предприятий, которые не работают. Именно поэтому ключевой проблемой водоканала является энергозатратность, а также несовременное оборудование, которое при частом отключении электроэнергии грозит городу большой аварийностью.

Мэр Лисичанска отметил невозможность решения вопроса за счет местного бюджета - приблизительная сумма реализации проектов работ по модернизации оборудования составляет 350 млн грн. - это и замена насосов, двигателей, трубопроводов, канализации и тому подобное. Часть проектов, на определенную сумму, уже написана, а над другими надо работать.

Представители Детского фонда ООН (UNICEF) отметили, что доноры рассматривают только проекты, в которых есть экономический эффект, поэтому об этом надо позаботиться заранее.

По словам Марка Баттла каждую организацию, которая нуждается в помощи, фонд пытается направить в русло правильного написания проектов, чтобы ими заинтересовались доноры.

Относительно уже существующей помощи фонда в рамках гуманитарной миссии высказался Андрей Солоненко: «UNICEF недавно передала водоканалу несколько единиц техники, используемой предприятием, а также организация выполняет замену части трубопровода по ул. Генерала Потапенко».

Представители Детского фонда ООН (UNICEF) отметили, что следующая часть помощи будет иметь характер посредника между ЛКСП «Лисичанскводоканал», как предприятием, находящимся в кризисе, и организациями-донорами. Поэтому Марк Баттл пообещал начать подготовительную миссию по этому вопросу, а лисичанским руководителям посоветовал быстрее перейти к детальному изучению эффективности каждого из проектов.